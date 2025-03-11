خبر سار للمسيحيين في العراق

نيوز – محلي

اعلنت محافظة نينوى، عن موافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (66) دونماً ضمن مدينة لإنشاء مجمّع سكني خاص بالمسيحيين الراغبين بالعودة من دول المهجر.

وقال في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، إن "المجمع الذي سيُشيّد في مقاطعة (37) بعويره بمجمع كوركيس في حي العربي بمدينة الموصل، يأتي في إطار الجهود الحكومية المبذولة لدعم استقرار المدينة وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف الطوائف في نينوى".

وذكر أنَّ "الحكومة تسعى لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمسيحيين العائدين الذين تركوا مدينتهم نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بعد سيطرة عصابات الإرهابية على العام (2014)"، مؤكداً أنَّ "المبادرة تعكس الالتزام الحكومي بإعادة بناء مجتمع على أسس من التعايش بين جميع مكوناته".