حلويات رمضان.. اتلاف عصائر مجهولة المصدر في معمل بالديوانية

وذكرت في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بأشراف مباشرة من قبل قائممقام قضاء الديوانية، قام فريق من عمليات مع دائرة صحة الديوانية/شعبة الرقابة الصحية وبمساندة من مديرية الامن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة وشرطة البيئة بحملة تفتيش على معمل للحلويات في منطقة جمهوري الغربي / خلف دائرة صحة ديوانية حيث وجدت عصائر مجهولة المصدر تقدر بحوالي 70 لتراً".وأضافت، أنه "تم اتلاف العصائر بواسطة محضر اتلاف اصولي"، مشيرة الى انه "سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق المخالفين".