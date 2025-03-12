متوعدة بعقوبات صارمة.. لجنة نيابية: استضافة مسؤولي نفط الوسط بقيت مفتوحة لوجود ملفات كثيرة

نيوز – محلي

اعلنت النيابية، اليوم الأربعاء، ان استضافة مسؤولي في اللجنة بقيت مفتوحة لوجود ملفات كثيرة، فيما توعدت المخالفين باجراءات عقابية صارمة.

وقالت عضو اللجنة ضحى لـ نيوز، ان "لجنة النزاهة استضافت المسؤولين في لاكثر من مرة، وبقيت الاستضافة مفتوحة وتم عرض الكثير من الملفات امام مدير شركة والكادر المتقدم الذي حضر معه"، مبينة ان "الاستضافة بقيت مفتوحة لوجود الكثير من الملفات التي وصلت الى اللجنة".

وأضافت انه "بعد التحقق من هذه الملفات ستحال بشكل رسمي من قبل النيابية الى الجهات المختصة ومن ثم الى القضاء ليأخذ دوره في محاسبة المقصرين".

وأكدت ان "هناك قضايا متعلقة بامور الاستخراج وأخرى بالية الصرف والتمويل مع الكثير من القضايا التي وردت بملفات مثبتة تم طرحها ومناقشتها، ونحن في طور التحقق والتاكد من هذه الملفات كي تعلن بشكل رسمي".

وذكرت انه "في حال التقصير والتاكد من وجود خرق واضح سوف تأخذ النيابية دورها في إحالة الملفات والمقصرين بها الى الجهات المختصة".