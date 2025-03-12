161 عائلة عراقية تغادر الهول

نيوز – محلي

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عن مغادرة 161 عائلة عراقية تضم 607 أشخاص، من مخيم في وذلك بالتنسيق مع .

وقالت الإدارة في بيان تابعته نيوز، ان "هذه الدفعة هي السادسة من عمليات إعادة العوائل العراقية خلال عام 2025، حيث خرجت خمس دفعات سابقة منذ بداية العام"، مشيرة إلى أن "الإدارة الذاتية تقدم التسهيلات اللازمة للعائدين إلى مناطقهم".

ومنذ سقوط نظام الأسد نهاية العام 2024، أوعزت الإدارة الذاتية بتسهيل أمور الراغبين من النازحين السوريين واللاجئين العراقيين بمغادرة مخيم الهول، شريطة أن تكون العودة طوعية إلى مناطقهم.

ومنذ مطلع 2025 غادرت 5 دفعات من العائلات والأفراد العراقيين المرتبطين بتنظيم "داعش" من مخيمي وروج، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية لشمال شرق التي تشرف على إدارة تلك المخيمات، والحكومة العراقية.