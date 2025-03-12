مصرع مدير شؤون عشائر ميسان وأربعة منتسبين

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بمصرع مدير شؤون عشائر وأربعة منتسبين بحادث سير في المحافظة.​

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادث انقلاب عجلة نوع لاندكروز في قضاء علي الغربي على الشارع العام الرابط بين قضاء علي الغربي – عمارة قرب قرية الرويشد".

وأضاف المصدر أن "الحادث ادى الى وفاة مدير شؤون عشائر العميد جعفر هاتو فاخر مع أربعة منتسبين".