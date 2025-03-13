إطلاق خدمة "لوحتك لبيتك" لتسجيل المركبات في بغداد



نيوز ـ محليات





أعلنت العامة، اليوم الخميس، الاطلاق خدمة تسجيل المركبات التي تحمل لوحات تسجيل والمحافظات الكترونياً في العاصمة.



وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من اجل تسهيل الإجراءات، أصبح بإمكان مالكي المركبات التي تحمل مركباتهم لوحات تسجيل والمحافظات من سكنة التسجيل".



وتابع، انه "يمكن دفع الرسوم ألكترونياً ليتسنى لنا إكمال طباعة اللوحات وارسال مفارزنا لتثبيت اللوحات موقعيا".



رابط التسجيل: وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من اجل تسهيل الإجراءات، أصبح بإمكان مالكي المركبات التي تحمل مركباتهم لوحات تسجيل والمحافظات من سكنة التسجيل".وتابع، انه "يمكن دفع الرسوم ألكترونياً ليتسنى لنا إكمال طباعة اللوحات وارسال مفارزنا لتثبيت اللوحات موقعيا".رابط التسجيل: https://itp-pth.ur.gov.iq/