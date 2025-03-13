وفق القانون.. بلدية سامراء تعمل على تمليك المتجاوزين

نيوز – محليات



أعلنت مديرية بلدية سامراء، البدء بأستلام معاملات المواطنين وفق السياقات والقوانين والضوابط وتعليمات قرار المرقم (٢٠) لسنة ٢٠٢٥ والمتعلق بتمليك المتجاوزين على الاراضي السكنية (حصراً).

المديرية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "استقبال الطلبات سيكون في مقر مديريتنا خلال مدة اقصاها (180) يوما مع جلب الأوراق الثبوتية والمتمسكات".



وأضاف البيان ان "استلام الطلبات سيكون يومي الثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع".