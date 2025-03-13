تشييع الصحفي ليث الساعدي ومناشدة لرئيس الوزراء بالتدخل

شُيع، اليوم، جثمان الصحفي ليث الساعدي، الذي قُتل جراء تعرضه لرصاصات عدّة خلال مشاجرة مع شخص كان يستقل سيارة مظللة في منطقة العرصات ببغداد، وسط مطالباتٍ بملاحقة القاتل الذي لاذ بالفرار لجهة غيرِ معلومة.إليكم ما كشفته عائلة الضحية للسومرية عن القاتل.