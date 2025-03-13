النجف..ضبط عجلات مخالفة للضوابط في عدة كراجات

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "وفق معلومات أمنية دقيقة، وبإشراف قائد شرطة محافظة الأشرف، اللواء محمد ذياب، نفذت قيادة الشرطة - الإجرام، عملية أمنية أسفرت عن ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط في عدة كراجات، وذلك اليوم، 13 آذار 2025".واضافت، ان "العملية شملت تفتيش الحي الصناعي، وأكدت القيادة استمرار الحملة لعدة أيام لضبط المخالفين وتعزيز الأمن".