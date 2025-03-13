حمودي يزور المرجع الفياض للاطمئنان على صحته (صورة)

زار الأعلى الإسلامي الشيخ حمودي، اليوم الخميس، المرجع الديني إسحاق الفياض في مستشفى ببغداد للاطمئنان على صحته.





أدناه صورة للزيارة.. وقال مكتب في بيان، "سماحة الشيخ الأعلى الإسلامي يزور المرجع الكبير العضمى شيخ الفياض في مشفاه في بغداد".أدناه صورة للزيارة..