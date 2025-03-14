مزارعون يحتجون في البصرة بسبب الطماطم

نيوز – محلي

نظم عدد من مزارعي محصول الطماطم، وقفة احتجاجية على تصريح احد مسؤولي بفتح منافذ الاستيراد امام المحصول.

وقال مراسل نيوز، ان "عددا من مزارعي محصول الطماطم في قضاء نظموا وقفة احتجاجية على تصريحات مسؤول قسم الإنتاج في الذي اكد بضرورة فتح منافذ الاستيراد امام المحصول.

واكد احد منظمي الوقفة ان "هذه التصريحات غير مسؤولة وتضر بمزارعي المحصول"، مشيرا الى ان "انتاج المحصول متوفر بكثرة ويسد حاجة السوق المحلية".

وطالب الحكومة ووزارة الزراعة "بدعم الزراعة المحلية ومنع استيراد محصول الطماطم لوفرته محليا"، لافتا الى ان "انتاجنا اليومي من المحصول يبلغ اكثر من 7 الاف طن".