شروط جديدة لصيد الأسماك في العراق

نيوز – محلي

حدّدت وزارة الزراعة، شروطا جديدة لصيد الأسماك حفاظا على هذه الثروة المهمة.

وقال معاون الثروة الحيوانية لشؤون الأسماك، فيصل الجبوري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "آلية تكثير الأسماك بالتلقيح الاصطناعي تتطلب إصدار قرار بمنع الصيد، وفقًا للصلاحيات المخولة لوزارة الزراعة ودائرة الثروة الحيوانية بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من المادة الثانية في وصيد الأحياء المائية وحمايتها رقم 48 لسنة 1976 وتعديلاته".

وأوضح أن "المنع يهدف إلى إعطاء مجال للأسماك للتكاثر وللحفاظ على المخزون السمكي خلال موسمها الذي يبدأ من 15 شباط وحتى 1 تموز، حيث تم تقسيم البلاد إلى ثلاث مناطق زمنية لمنع الصيد: المنطقة الأولى (المحافظات الجنوبية): يُمنع الصيد فيها من 15 شباط حتى 15 نيسان، المنطقة الثانية (محافظات الوسط)، حيث يبدأ منع الصيد من 15 شباط حتى 1 أيار، والمنطقة الثالثة (محافظتا ونينوى)، إذ يمنع الصيد من 15 آذار حتى 1 تموز".

وأكد أن "المخالفين لهذه التعليمات سيتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في القانون"، مشيرًا إلى أن "الغاية من هذا القرار هي حماية الثروة السمكية ومنح الأسماك فرصة للنمو والتكاثر".

وأضاف أن "هذه الآلية تعمم على جميع المحافظات، وإبلاغ مكاتب المحافظين والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، مع تشكيل لجان متابعة من قبل مديريات الزراعة والأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرار وفق المواعيد المحددة".