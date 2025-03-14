الاتحاد العراقي ينعى رئيس نادي صلاح الدين



نيوز ـ رياضة





نعى لكرة القدم، اليوم الجمعة، السابق ورئيس نادي محمد .





وذكر الاتحاد في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نعزي الاسرة الرياضية العراقية بوفاة عضو السابق، ورئيس نادي محمد خليل".