شاهد بالصورة.. نائب المبعوث الخاص الامريكي للشرق الأوسط مع برهم صالح

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع النائب للمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط اورتاغيس ورئيس الجمهورية السابق .

وبحسب الناشطين ان "الصورة جمعت اورتاغيس مع صالح في مدينة نيويورك". فيما تساءلوا "أين زوجته؟".

