لجنة نيابية: لا يوجد اي تقدم ملموس بشأن ملف النازحين

نيوز – محلي

اكدت والمهجرين، اليوم الجمعة، عدم وجود اي تقدم ملموس بشأن ملف النازحين.

وقال رئيس اللجنة لـ نيوز، ان "ملف عودة النازحين يعاني لغاية الان من الكثير، حيث كان هناك برنامج في السنة الماضية لانهاء الملف وحله في مدة اقصاها 31 من شهر تموز ولكن لم يحل ايضا حتى بنسبة ضئيلة من 7 الى 10 بالمئة".

وأضاف "تشكلت الان ثلاث لجان فيما يخص النازحين منها اعادة بناء المناطق التي نزحوا منها وملف التعويضات و الاخر هو كيفية عودة النازحين او اقناعهم الى العودة الى مناطقهم في اسرع وقت ممكن لكن هناك تباطؤ وعدم الجدية"، لافتا الى انه "لا يوجد اي تقدم ملموس بشان الملف".

واكد ان "اغلاق ملف النازحين يحتاج الى اموال وتخصيصات"، لافتا الى "انني غير متفائل بان النازحين سوف يعودون الى مناطقهم خلال العام الحالي".