الكلال ينتعش بسبب الامطار (فيديو)

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه انتعاش نهر الكلال بعد موجة الامطار الأخيرة.

ووفقا للفيديو فأن الامطار والسيول تظهر وهي تتدفق نحو النهر الواقع في بمحافظة .