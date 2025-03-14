اعتقال متهم أصاب أخيه بطلق ناري ولاذ بالفرار في ميسان

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "تمكنت قوة امنية من اعتقال شخص أقدم على إصابة شقيقه بطلق ناري ولاذ بالفرار في ميسان".وأضاف، أن "عملية القبض تمت ضمن مركز مدينة في منطقة الماجدية وسط المحافظة".