أهالي الهارثة يحيون ذكرى فاجعة التلاميذ بوقفة احتجاجية ويوجهون انتقادات لحكومة العيداني

وانتقد المحتجون ، برئاسة ، متهمين إياها بإنفاق المليارات على مشاريع وصفوها بـ”الفاشلة”، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة سكان ، وخاصة التلاميذ الذين يواجهون مخاطر يومية بسبب سوء البنية التحتية والإهمال الحكومي.وطالب المحتجون، بتحسين الخدمات الأساسية، وخاصة وسائل النقل والبنية التحتية للطرق، لتجنب تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.