السامرائي يؤكد لشيوخ ووجهاء سامراء أهمية دعم استقرار المدينة

وذكر بيان لمكتب انه "جرى التباحث حول الأوضاع العامة والتحديات التي تواجه ، وسبل تعزيز الجهود لتحقيق الاستقرار وتحسين الواقع الخدمي".وأكد خلال اللقاء على "أهمية دور العشائر والوجهاء في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز التعاون بين المواطنين والجهات الرسمية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لمتابعة القضايا التي تهم أبناء المدينة والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لها".من جانبهم، عبّر الحاضرون عن تقديرهم لحرص على متابعة شؤون ، مؤكدين استعدادهم للتعاون من أجل خدمة أهالي المدينة وتعزيز المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الجميع، وفق البيان.