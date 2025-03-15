شاهد بالفيديو.. انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر باب المعظم

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة ، تمكنت دوريات نجدة الثاني من إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى (باب المعظم)، حيث تمت من قبل الدورية المتواجدة قرب الجسر".واضافت انه "تم على الفور إشعار السيطرة المركزية والتوجه له وانقاذه قبل رمي نفسه"، لافتا الى "تسليمه لمركز الشرطة أصوليا حفاظا على سلامته".