ما بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين خلال الشهر الحالي؟

نيوز – محلي

ويشهد شهر آذار الحالي، أخرى بعد يوم غد الاحد، وفقا لقانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024.

والعطلة المقررة بعد يوم غد الاحد هي عيد الذي يصادف الـ21 من اذار الحالي الا ان هذا اليوم سيصادف يوم جمعة وهو رسمية بالأساس.