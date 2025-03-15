بالصور والفيديو.. عطل بجسر التنومة الحديدي

نيوز- محلي

تعرضت الفتحة الملاحية في التنومة الحديدي في الى عطل فني.

وقال مراسل نيوز، ان "عطلا ضرب الفتحة الملاحية لجسر التنومة الحديدي الرابط بين مناطق قضاء ومركز من جهة العشار".

وأضاف ان "هذه الفتحة تستخدم لعبور السفن إلى ميناء"، مشيرا الى ان "الجسر ارتفع عاليا لمرور السفن الا انه لم يهبط".