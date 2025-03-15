ما هو عيد الخليقة؟

يحتل هذا العيد مكانة روحية عظيمة لدى ، حيث يُعتقد أنه الزمن الذي بدأ فيه الكون، وحدثت فيه أولى لحظات الخلق النوراني.ما هو عيد البرونايا؟عيد البرونايا هو فترة مقدسة تمتد خمسة أيام متتالية، وتعتبر خارج نطاق الزمن العادي وفقًا للمعتقدات المندائية. هذه الأيام تمثل فترة النقاء المطلق، حيث تنزل الكائنات النورانية إلى العالم، وتفتح أبواب السماء، ويتم تجديد الخلق وتطهير النفوس.أصل التسمية-كلمة “برونايا” تعني “الخلق الأولي” أو “البداية النورانية”، وترتبط بمفاهيم الوجود قبل أن يختلط بالظلام.حيُشار إلى هذه الأيام بـ”الأيام البيضاء” نظرًا لنقائها وخلوها من الشرور.الرمزية الدينية والفلسفية1. الخلق النورانيفي الديانة المندائية، يُعتقد أن الكون خُلق على مرحلتين:• الأولى كانت الخليقة النورانية، حيث ظهر الأعظم وكائناته .• الثانية جاءت بعد دخول عناصر إلى العالم، مما أدى إلى ظهور التناقض بين الخير والشر.عيد البرونايا يمثل المرحلة الأولى النقية، حيث يعود العالم إلى حالته الأصلية النورانية، ولو لفترة مؤقتة.2. أهمية الرقم خمسةيمثل الرقم خمسة رمزًا مقدسًا في الديانة المندائية، إذ تشير الأيام الخمسة إلى خمسة كائنات نورانية عليا تُعرف بـ”الملائكة العظام”، وهم المسؤولون عن تنظيم العالم الروحي وحفظ التوازن.3. العلاقة بالزمن والطهارةخلال البرونايا، يُعتقد أن الزمن يقف، وتُفتح البوابات بين العالم المادي والعالم النوراني. لهذا السبب، يُعد هذا العيد فرصة للتطهر الروحي والجسدي، والعودة إلى الأصل الإلهي.ممارسات وطقوس عيد البرونايا1. الطهارة والتعميد (المصبتا)• يتم التركيز بشكل خاص على التعميد في المياه الجارية، وهو أحد أهم الطقوس المندائية، حيث يغتسل في الأنهار (خاصة نهر دجلة والفرات) للتطهر من الذنوب والتجدد روحياً.• يُعتقد أن الماء الجاري يرمز إلى نهر الحياة السماوي، وأنه يحمل طاقة نورانية خاصة خلال البرونايا.2. الصلوات والتسابيح• تُقام الصلوات الخاصة في المعابد المندائية (المندي)، حيث يتلو رجال الدين (الرشاما) نصوصًا مقدسة من الكنزا ربا (الكتاب المقدس للمندائيين).• يُتلى التسبيح للنور العظيم (هيي ربي) طلبًا للحماية والبركة.3. الامتناع عن الأعمال الدنيوية• يُعتبر عيد البرونايا فترة مقدسة لا يُمارس فيها أي عمل دنيوي.• يمتنع عن الذبح والطهي خلال هذه الأيام، حيث يُعتقد أن العالم يكون في حالة نقاء كامل.4. التجمع العائلي والاحتفال الروحي• يتم قضاء العيد في أجواء عائلية وروحية، حيث يجتمع للصلاة والتأمل في الخلق.• يتبادل الأفراد البركات والدعوات لبعضهم البعض.مكانة عيد البرونايا في الديانة المندائية• يُعد البرونايا من أهم الأعياد الدينية إلى جانب عيد الدهفة ديمانا (عيد التعميد الذهبي) وعيد الكرصة.• يمثل فرصة لإعادة الاتصال بالروحانيات والنور الإلهي.• يرمز إلى دورة الحياة وتجددها، حيث يُنظر إليه على أنه “ولادة جديدة” للروح.وعيد البرونايا هو أكثر من مجرد مناسبة احتفالية، فهو تجربة روحانية عميقة تهدف إلى إعادة النقاء والصفاء للإنسان والعالم.من خلال طقوسه وطقوس التعميد والتأمل، يؤكد المندائيون على ارتباطهم بالخليقة الأولى، واستمرارهم في السعي نحو والخير في عالم تختلط فيه النورانية بالظلمات.