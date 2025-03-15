العراق يواجه مخاطرة كبيرة.. واشنطن قد تتخذ قرارات مفاجئة

نيوز – محلي

اكدت النيابية، اليوم السبت، ان الاقتصاد العراقي اصبح عرضة لمناكفات سياسية، مشيرة الى ان السياسة الامريكية غير واضحة وممكن ان تتخذ قرارات مفاجئة للضغط على بعدم التعامل مع .

وقال عضو اللجنة لـ نيوز ان "الوضع الاقتصادي للبلد غير مستقر ويتاثر بشكل مباشر لاضطرابات الخارجية باعتباره يعتمد بنسبة 90% على الايرادات النفطية والتي هي معتمدة على الاسواق العالمية وكذلك تواجد الدولار بالبنك الفيدرالي ومتابعته ومنعه من الوصول الى ".

وأضاف ان "منع الدولار من الوصول الى يتعارض مع العلاقات التجارية العراقية حيث ان لديه التزامات بخصوص استيراد الغاز الايراني والدولار وايرادات النفط هي في البنك الفيدرالي"، لافتا الى ان "الاقتصاد العراقي اصبح عرضة لمناكفات سياسية هو يفترض ان يكون خارج هذه المشاكل".

وتابع ان "الحكومة تعمل على اقتصادية حقيقية بتوفير بدائل للنفط وايجاد حلول للإيرادات غير النفطية حتى لا يكون هناك تأثير المباشر على المواطن العراقي وبالتالي يكون الاقتصاد العراقي مرهون للاقتصادات الخارجية"، موضحا ان "العقوبات مستمرة على المصارف الاهلية التي تتعامل بالمنصة وغيرها والدولار وبالتالي ممكن ان يضيق الخناق على فيما لو لم يلتزم بالاتفاقات الاقتصادية او الاتفاقات السياسية".

وبين ان "هذه مخاطرة كبيرة على اعتبار ان السياسة الامريكية غير واضحة وممكن ان تتخذ قرارات مفاجئة للضغط على بعدم التعامل مع وهذا مشكلة حقيقة قد يتعرض لها باي لحظة"، معربا عن امله "ان تكون هناك حلول حقيقية ومفاوضات على مستوى عالي من اجل ابعاد المواطن عن كل مشكلة اقتصادية تحدث".