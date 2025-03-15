نيوز – محلي

أعلنت النيابية، اليوم السبت، ان 20 مشروعا خدميا ستدخل حيز التنفيذ العام الحالي.

وقال رئيس اللجنة لـ نيوز، ان "الكثير من المشاريع من الممكن ان تنجز هذه السنة، حيث ان الحكومة اطلقت عنوان عام الإنجازات"، مبينا ان "هناك مشاريع وصلت الى مراحل مهمة ونسب متقدمة لعلها من المشاريع التي تتعلق بفك الاختناقات المرورية".

وأضاف ان "اكثر من 20 مشروعا سوف تدخل حيز التنفيذ خلال هذا العام منها اكملت والمتبقي اكثر من عشرة مشاريع"، لافتا الى ان "مشروع مدخل - هو من اهم المداخل سوف يتم افتتاحه في شهر نيسان ولدينا مقطع من مدخل - اضافة الى مدخل - وبغداد - التي دخلت حيز التنفيذ".