العدل تعلن إطلاق خدمة "إطلاق الأموال المنقولة وغير المنقولة"

وبحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز، فان هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تتيح معالجة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأموال المنقولة وغير المنقولة، مع تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالمركبات، والتي تشمل:*تقبل سهام قاصر*تجديد سنوية مركبة*تسجيل مركبة*قيادة مركبة*معاملات الشركات، مثل بيع وإيداع مبلغ أسهم قاصر، وبيع وشراء أسهم قاصر.وتأتي هذه المبادرة – بحسب البيان - في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل، وتسهيل إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين.