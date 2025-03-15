"بسبب الحلال الهندي".. الحمى القلاعية تصل نينوى

وقال مراسل نيوز، ان "مرض الحمى القلاعية انتشر بين المواشي في منطقة كوكجلي شرقي ، ما أدى الى نفوق عدد منها".واكد احد مربي المواشي لـ نيوز، ان "اكثر من 300 رأس نفقت بسبب الحمى القلاعية"، مطالبا بـ" توفير العلاج واللقاحات كون المرض بدأ يتفشى بين المواشي".