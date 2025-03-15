نهاية مأساوية لعاملين علقوا داخل فتحة للصرف الصحي في بابل

وذكر بيان للمديرية ورد لـ نيوز، انه "بذلت فرق الدفاع المدني جهودًا مكثفة لإنقاذ عاملين علقوا داخل فتحة للصرف الصحي في ناحية بمحافظة ، حيث تعرضوا للاختناق جراء استنشاق غاز الميثان الخانق".وأشار البيان، إلى أنه "استنفرت فرق الإنقاذ وتم إنزال رجال الدفاع المدني إلى داخل الفتحة، إلا أن العاملين للأسف فقدوا حياتهم. وتم نقل الجثث وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها".وحثت المدني العمال على "الالتزام التام بتعليمات المديرية، واستخدام أجهزة التهوية ووسائل السلامة وحبال النجاة قبل الشروع في الدخول إلى فتحات الصرف الصحي".