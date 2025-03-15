في بغداد.. انتحار منتسب أمني وامرأة تحرق نفسها

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار منتسب أمني باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة الكمالية".

وأضاف المصدر أنه "لم تعرف اسباب الانتحار حتى الآن".

وفي حادث آخر، قال المصدر "محاولة انتحار فتاة باسلوب حرق نفسها ضمن شرق العاصمة"، مشيرا الى "نقلها لمستشفى قريب".