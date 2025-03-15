وفاة طفل سقط في الصرف الصحي وسط ميسان

أفاد مصدر محلي، بوفاة طفل سقط في الصرف الصحي وسط .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "طفلا سقط في مجاري الصرف الصحي في حي الثورة وسط ميسان".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن وفاة الطفل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.