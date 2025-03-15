أنباء عن دخول رتل أمريكي الى الأنبار

أفادت أنباء، بدخول رتل أمريكي الى .​

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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي انباءً عن دخول "رتل تابع للقوات الأميركية محافظة الأنبار".

وأشارت تلك المواقع الى أن "الرتل كان قادماً من باتجاه قاعدة عين الأسد"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.