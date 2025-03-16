الحمى القلاعية تقطع طريق موصل-أربيل.. المربون "غاضبون" ويريدون بيع المواشي قبل وفاتها سريعًا

وقال أهالي منطقة كوكجلي في ، انهم لا يريدون ان يؤذون الناس والمسافرين والسائقين على الطريق، وانهم يقدمون اعتذارهم الشديد لهم، لكنهم اضطروا لهذا الاجراء بعد اقدام محافظ على اصدار قرار بحظر تنقل العجول والمواشي من كوكجلي الى الاحياء والمحافظات الأخرى.وأكد المتظاهرون انهم يريدون نقل عجولهم وبيعها الى المسالخ خصوصا وان اكدت ان لحوم العجول المصابة لاتؤثر على المواطنين، مؤكدين نفوق 4 الاف عجل في المنطقة بسبب الوباء مما تسبب بخسائر كبيرة لهم حيث خسر كل منزل ومربي مواشي حوالي 800 مليون دينار.ويوم امس، اكد محافظ ان الحمى القلاعية متفشية في كوكجلي فقط، مما دفعه لاصدار قرار حظر تنقل المواشي منها واليها.ودفع القرار الى خروج مئات المتظاهرين منذ مساء امس السبت ليقدموا اليوم على قطع الطريق الرئيسي بين والموصل.وظهرت إصابات بالحمى القلاعية في العراق في منطقة الفضيلية شرق بغداد قبل أسابيع ليعلن عن بؤر جديدة في محافظات مختلفة تدريجيًا، وفي اخر إحصائية أعلنت قبل أسابيع كانت الإصابات قد بلغت 3 الاف رأس ماشية مع نفوق اكثر من 650 رأسًا، فيما تقول دائرة البيطرة بوزارة الزراعة ان الإصابات والوفيات انحسرت تدريجيًا بالحمى القلاعية، لكن الموقف الوبائي لايزال مستمرا بتسجيل إصابات.