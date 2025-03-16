الطقس يفاجئ العراقيين.. البرد يعود مجددا

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته نيوز، ان "درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض خلال أيام".وأضاف ان "انخفاض الحرارة سيبدأ اعتبارا من الخميس المقبل بحسب التوقعات".وشهدت أجواء البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخاصة بعد موجة الامطار الأخيرة والتي أدت الى غرق اغلب الشوارع الرئيسية والفرعية، ارتفاعا في درجات الحرارة دفعت الكثير من المواطنين الى استخدام أجهزة التكييف للتخلص من موجة الحر.