"تخبط وضبابية في وزارة الداخلية".. الإرهاب المروري يلاحق العراقيين

وقال عضو اللجنة وعد القدو لـ نيوز، ان "على الحكومة ان تضع استراتيجية لملف الارهاب المروري الذي يتعرض له ابناء الشعب العراقي يوميا نتيجة عدم وجود رؤية واستراتيجية للوزارات الخدمية منها وزارة الاسكان والاعمار من خلال توفير الطرق الخارجية المؤهلة بشكل كامل وصحيح ومن خلال الاكساء ووضع الموازين على الطرقات والاشارات المرورية والرادارات التي تحد من سرعة المركبات التي يقودها المواطنين".وأضاف ان "تفعيل نظام الغرامات على المواطنين يعمل على الحد من السرعة المفرطة التي يقودها البعض للتقليل من الحوادث المرورية"، لافتا الى " عدم وجود رؤية لدى ولدى هيئة وكذلك وزارتي المالية والتجارة في تقنين وتقليص عدد استيراد الدراجات ورفع التعريفة الكمركية لهذه الفئة ما يقلل من استيراد الدراجات لكن في غياب كل هذه العناصر، احدثت لدينا فوضى عارمة".وشدد على ضرورة ان "تعمل على وضع تعليمات وانظمة داخلية من شانها ان تقلل من وجود هذه الدراجات اولا وتسجيل هذه الدراجات النارية بشكل رسمي ثانيا وفرض نظام الخوذة لراكبي وسائقي هذه الدراجات ثالثا اضافة الى تخصيص اماكن معينة لسيرها من خلال تخطيط الطرقات ومنع دخولها الى اماكن معينة من العاصمة وبعض المناطق"، لافتا الى ان "هناك تخبط وضبابية وعدم وجود رؤية واضحة لصانعي الانظمة في وزارة الداخلية".