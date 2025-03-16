في ميسان.. حريق داخل أحواض للزفت الثقيل تابعة لوزارة الصناعة والمعادن

وقالت المدني في بيان ورد لـ نيوز، ان "فرق الدفاع المدني، وبتوجيه من اللواء الحقوقي علك، مدير عام الدفاع المدني، وبمتابعة من قبل مدير المحافظة، العميد الفيزياوي عادل جمعة بدن، من إخماد حادث حريق اندلع في أحواض للزفت الثقيل التابعة لشركة فرع ، عائدة لوزارة الصناعة والمعادن، في منطقة المزبانية على طريق عمارة – بغداد".وأضافت انه "تمت السيطرة على النيران المندلعة بمهنية عالية وبوقت قياسي قصير، مما حال دون انتشار الحريق وتوسعه إلى باقي المعمل".