وفاة نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
التشكيل الرسمي لموقعة برشلونة وأتلتيكو
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519545-638777418924756882.jpeg
وفاة نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي
محليات
2025-03-16 | 13:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، عن وفاة نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي اللواء
علي
عدنان
المالكي
.
وقال رئيس الخلية اللواء
سعد معن
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الاخ والصديق صاحب الاخلاق النبيلة (اللواء
علي
عدنان
المالكي) نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي".
واضاف "وفي الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط المهني الذي اتسم بالنزاهة والإخلاص للمؤسسة الأمنية، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مصر.. وفاة معلق رياضي شهير
08:25 | 2025-01-20
العراق والمغرب يبحثان التعاون الرياضي ودعم الاستثمارات والتنمية
11:24 | 2025-02-08
وفاة نائب عراقي بعد صراع مع المرض
09:43 | 2025-01-25
رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)
06:46 | 2025-03-07
وفاة
شرطي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية: أجواء الأمطار والبرد تعود الى العراق الأسبوع الحالي
محليات
33.16%
03:19 | 2025-03-16
الأنواء الجوية: أجواء الأمطار والبرد تعود الى العراق الأسبوع الحالي
03:19 | 2025-03-16
حصيلة جديدة لحادث سقوط اللعبة الهوائية في كربلاء
محليات
26.53%
16:58 | 2025-03-14
حصيلة جديدة لحادث سقوط اللعبة الهوائية في كربلاء
16:58 | 2025-03-14
ما بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين خلال الشهر الحالي؟
محليات
25.99%
04:17 | 2025-03-15
ما بعد الغد.. ما هي العطلة التي تنتظر العراقيين خلال الشهر الحالي؟
04:17 | 2025-03-15
دعوات انفصال "الدولة الشيعية" تلتهب في العراق.. استعراض لـ3 مؤشرات استثنائية
سياسة
14.31%
03:59 | 2025-03-16
دعوات انفصال "الدولة الشيعية" تلتهب في العراق.. استعراض لـ3 مؤشرات استثنائية
03:59 | 2025-03-16
المزيد
أحدث الحلقات
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
حكاية لونا
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-16
حكاية لونا
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-16
سوشيل رمضان
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-16
سوشيل رمضان
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-16
جولة رمضانية
جولة في مسجد الشهيد يوسف الحسان - الحلقة ١١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-16
جولة رمضانية
جولة في مسجد الشهيد يوسف الحسان - الحلقة ١١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-16
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
الأكثر مشاهدة
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
بال 90
شارع المتنبي "الگاع تنگلب.. واني ما انگلب.. منو اني"؟ - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-16
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
شباب امرأة
الحلقة ١ | رمضان 2025
14:15 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
العراق في دقيقة
16-03-2025 | 2025
14:00 | 2025-03-16
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
زار رمضان
الألم والأمل يجتمعان في السوق - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:45 | 2025-03-16
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
الله بالخير
رسائل مؤثرة في الله بالخير - الحلقة ١٦ | رمضان 2025
12:00 | 2025-03-16
حكاية لونا
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-16
حكاية لونا
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
11:30 | 2025-03-16
سوشيل رمضان
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-16
سوشيل رمضان
الحلقة ١٦ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-16
جولة رمضانية
جولة في مسجد الشهيد يوسف الحسان - الحلقة ١١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-16
جولة رمضانية
جولة في مسجد الشهيد يوسف الحسان - الحلقة ١١ | رمضان 2025
09:00 | 2025-03-16
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
ناس برمضان
بغداد رحمانية الجعيفر - الحلقة ١٥ | الموسم 2
19:00 | 2025-03-15
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
من الأخير
سالم العيساوي - حلقة ١٥ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-15
اخترنا لك
اجتماع حكومي لبحث توفير السكن لذوي الشهداء
14:35 | 2025-03-16
تفاصيل جديدة تخص تفكيك شبكة دولية للمخدرات في العراق
14:31 | 2025-03-16
650 طائرة يومياً.. زيادة في أعداد الطائرات العابرة للأجواء العراقية
12:19 | 2025-03-16
في ميسان.. حريق داخل أحواض للزفت الثقيل تابعة لوزارة الصناعة والمعادن
12:07 | 2025-03-16
ضجيج يزداد ومحاسبة مفقودة.. متى تنتهي معاناة المواطنين؟
11:50 | 2025-03-16
"تخبط وضبابية في وزارة الداخلية".. الإرهاب المروري يلاحق العراقيين
11:12 | 2025-03-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.