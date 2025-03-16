وفاة نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي

وقال رئيس الخلية اللواء ‏ في بيان ورد لـ نيوز، "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الاخ والصديق صاحب الاخلاق النبيلة (اللواء المالكي) نائب رئيس اتحاد الشرطة الرياضي".واضاف "وفي الوقت الذي ننعى فيه هذا الضابط المهني الذي اتسم بالنزاهة والإخلاص للمؤسسة الأمنية، نتقدم بخالص العزاء والمواساة الى ذويه ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".