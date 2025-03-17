شوارع بغداد تتحول الى "مصائد".. خارطة ازدحامات قاتلة تكبّل العاصمة

وشهدت شوارع العاصمة ازدحامات خانقة تسببت بوقوف لساعات في مكان واحد، او السير ببطئ شديد جدا.وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:شارع الندى السيدية وجسر لغاية تقاطع ازدحام طويل ومتصل وكثيفشارع ابن بين الجسرين الأول والثاني للبياع ازدحام خانق السايدينشارع المعتز من حي الرسالة لغاية المعتز وجامع ام الطبولشارع المطار من ساحة عباس ابن فرناس بازدحام متصل مع سريع لغاية مجمع العسكري ومدخلشارع يافا ونفق الزيتونشارع 14 تموز من تقاطع ضيافة لغايةشارع والبيجية وشارع النقاباتنفق وشارع النصرشارع 14 رمضان من 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل الإسكانشارع الربيع وسريع أبو غريب لغاية تقاطع الإسكانسريع أبو غريب القديم من كلية الطب البيطري لغاية العامريةشارع المشاتل ونفق النداءطريق سريع الموصل من دخولشارع البدالة من الكاظمية وشارع حيفا ازدحامات متقطعةالصرافية وجسر باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق باب المعظمجميع الازقة القادمة من شارع صفي الدين الحلي وساحة التركمان ازدحامات ممتدة في باب المعظم بالكاملشارع الجمهورية وشارع الرشيدشارع الكيلاني ونفق الباب الشرقي وفلكة الخلانيشارع الوزارات ومجسر قرطبة ومجسر فلسطينسريع القناة السايدينشارع بور سعيد وشارع الثورة وشارع مثنى الشيباني الممتدة بين القناة ومحمد القاسم مزدحمة بالكاملشارع العمال وشارع الأمانة وساحة الحمزة وشارع معارض الحبيبية ازدحامات خانقةسريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسمالطابقينشارع المصافي