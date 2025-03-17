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شوارع بغداد تتحول الى "مصائد".. خارطة ازدحامات قاتلة تكبّل العاصمة

محليات

2025-03-17 | 01:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
شوارع بغداد تتحول الى &quot;مصائد&quot;.. خارطة ازدحامات قاتلة تكبّل العاصمة
2,027 شوهد

السومرية نيوز-محليات

يكافح البغداديون منذ صباح اليوم الاثنين "بصعوبة بالغة" للافلات من "مصائد الازدحامات" التي ملأت شوارع العاصمة بعد ايام من الهدوء والتنقل السلس.



وشهدت شوارع العاصمة ازدحامات خانقة تسببت بوقوف لساعات في مكان واحد، او السير ببطئ شديد جدا.

وجاءت قائمة الازدحامات كالاتي:

شارع قطر الندى السيدية وجسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد ازدحام طويل ومتصل وكثيف

شارع ابن عقيل بين الجسرين الأول والثاني للبياع ازدحام خانق السايدين

شارع المعتز من حي الرسالة لغاية جسر المعتز وجامع ام الطبول

شارع المطار من ساحة عباس ابن فرناس بازدحام متصل مع سريع القادسية لغاية مجمع الحارثية العسكري ومدخل القادسية

شارع يافا ونفق الزيتون

شارع 14 تموز من تقاطع ضيافة رئاسة الوزراء لغاية العلاوي

شارع المنصور والبيجية وشارع النقابات

نفق العلاوي وشارع النصر

شارع 14 رمضان من جسر 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل الإسكان

شارع الربيع وسريع أبو غريب لغاية تقاطع الإسكان

سريع أبو غريب القديم من كلية الطب البيطري لغاية العامرية

شارع المشاتل ونفق النداء

طريق سريع الموصل من دخول بغداد

شارع البدالة من الكاظمية وشارع حيفا ازدحامات متقطعة

جسر الصرافية وجسر باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ونفق باب المعظم

جميع الازقة القادمة من شارع صفي الدين الحلي وساحة التركمان ازدحامات ممتدة في باب المعظم بالكامل

شارع الجمهورية وشارع الرشيد

شارع الكيلاني ونفق الباب الشرقي وفلكة الخلاني

شارع الوزارات ومجسر قرطبة ومجسر فلسطين

سريع القناة السايدين

شارع بور سعيد وشارع الثورة وشارع مثنى الشيباني الممتدة بين القناة ومحمد القاسم مزدحمة بالكامل

شارع العمال وشارع الأمانة وساحة الحمزة وشارع معارض الحبيبية ازدحامات خانقة

سريع وجسر الدورة لغاية نزلة محمد القاسم

جسر الطابقين

شارع المصافي
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ازدحامات بغداد

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