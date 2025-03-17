الاعمار تحدد نسبة انجاز مشروع تأهيل وصيانة طريق حلة - كيش

وذكرت الوزارة بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طول الطريق يبلغ (14) كم وعرضه (11.5) م، ويعد من الطرق الحيوية المهمة الرابطة بين المحافظات الوسطى والجنوبية مع المحافظة، ومحافظتي والنجف الاشرف".وتابعت، ان "المشروع سيسهم إنجازه بتسهيل انسيابية حركة المركبات وتقليل الحوادث المرورية".وأضافت، ان "المشروع يُنفذ بإشراف التابعة للوزارة، حيث يشمل اعمال الاكساء بطبقة الاسفلت المحسنة، واستمرار اعمال صب القطع الكونكريتية، والتهيئة لاعمال التأثيث والتخطيط".