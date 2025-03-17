السوداني يوافق على شمول هذه الفئة بالضمان الصحي

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس وافق على شمول فئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالضمان الصحي".وتابعت، ان "الموافقة جاءت دعما لهذه الفئة المهمة من المجتمع وللتخفيف عن كاهلها".