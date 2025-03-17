اختيار بلاسم سالم رئيساً جديداً لمجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات

أعلن مجلس مفوضي والاتصالات، اليوم الإثنين، اختيار بلاسم سالم رئيساً جديداً له.



وجاء في بيان مقتضب للمجلس، أن "مجلس مفوضي والاتصالات صوّت بالإجماع على اختيار بلاسم سالم رئيساً جديداً له".