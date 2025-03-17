السومرية نيوز تفتح ملف قروض شراء سيارات.. سحب أموال باسم الكفيل دون علمه

وقال المعموري لـ نيوز، ان "هناك قروضا بقيمة 60 مليون يتم صرفها لغرض شراء عجلات للمواطنين والموظفين"، مبينا ان "المشكلة التي حدثت هي سحب مبالغ باسم الكفيل وليس باسم الاصيل دون علم الكفيل".وأضاف ان "الاكثر من ذلك ان السيارة التي يفترض ان يستلمها، غير موجودة لان رقم الشاصي محجوز لاكثر من شخ"، متسائلا "كيف تم منح المبلغ وصرف الصك".وذكر ان "الصك لم يستلمه المواطن بل صاحب الشركة دون المرور بالمواطن المقترض"، لافتا الى ان "هناك اعداد ضحايا كثيرة".وتابع ان "هناك قضايا اخرى من شخص لاخر تختلف حتى في طرق التسديد وهناك مصارف اخذت مستمسكات المواطنين وصرفت قروض دون علهم"، موضحا ان "هناك اكثر من جهة متورطة في ذلك".وأشار الى ان "ذلك يعد مشكلة ليست في فرع واحد او محافظة معنية بل اكثر من ذلك"، لافتا الى ان "الشركات التي تتعامل معها هذه المصارف الحكومية هي غير رصينة".وبين ان "عدد من الموظفين حكم عليه"، لافتا الى ان "المشكلة الاساسية هي في القروض وتقدر قيمتها بالمليارا، وهناك اموال متراكمة بذمم المواطنين نتيجة التلاعب والتواطؤ من قبل تلك الشركات".