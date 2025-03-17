محكمة التمييز تحدد موعد انتخابات نقابة المحامين

نيوز – محلي

حددت الاتحادية، موعد انتخابات المحامين.

وجاء في وثيقة للمحكمة وردت لـ نيوز، ان "الانتخابات لابد وان تجري بتاريخ 24 / 3 / 2025 لكون ان الدورة الانتخابية الحالية تنتهي في نهاية شهر اذار 2025 وحتمية اجراء الانتخابات في موعدها".