توضيح من المالية بشأن صرف مستحقات هذه الفئة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "التزامًا بتوصيات بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد ، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (26547) بتاريخ 17 اذار 2025، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء من أحكام المادة (66/ثانيًا) من الاتحادية".وأضافت "يأتي ذلك نظراً لكون كتاب المرقم (11752) بتاريخ 7 تشرين الثاني 2023 الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (150) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي، علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في ، حيث إن قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 نافذ للسنوات 2024 و2025".وتابعت انها "قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (150) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم".