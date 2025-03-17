منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات.. قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب وزير الخارجية رئيس للاقتصاد حسين ترأس الجلسة التاسعة لسنة 2025 للمجلس للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب وزير التخطيط ووزراء التجارة والزراعة والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاواق المالية ووكيل ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار للشؤون الاقتصادية".واضاف ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".وقرر المجلس "قيام بتقديم تقرير ‏عن طلبات بعض الشركات التركية بأن لديها مستحقات بذمة الوزارة والتنسيق مع بشأن تلك المطالبات على أن تكون هذه المستحقات وفقا لذرعات العمل المنجزة والمؤيدة من قبل وزارة الصحة".‏وفي ضوء المراجعة السنوية لقرار منع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات فقد اوصى للاقتصاد إلى باستمرار العمل بقرار لمدة ستة أشهر أخرى وعلى المنتجين المحليين تقديم طلبات حماية المنتجات الوطنية المذكورة أعلاه وحسب قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 المعدل وتوجيه وزارة التجارة بمتابعة تسجيل الشركات المستوردة للمواد الغذائية للحصول على التراخيص اللازمة للتأكد من أن الموردين لتلك البضائع من خارج العراق معتمدون وملتزمون بالمعايير الصحية وتطبيق أنظمة صارمة للفحص والرقابة.وقرر المجلس عقد ورشة عمل تضم الدائرة الاقتصادية في وزارتي الخارجية والتجارة والوزارات ذات الصلة لدراسة اتفاقية TIFA وكذلك رؤية التعامل مع الادارة الامريكية الجديدة في ضوء المصلحة الوطنية وفي اطار المصالح المشتركة وخصوصا اتفاقية الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.