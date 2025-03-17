السوداني يصل الى محافظة كربلاء

وصل ، مساء اليوم الاثنين، الى محافظة .

وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة وصل، قبل قليل، الى مدينة . ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.