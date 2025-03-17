بحضور المسعودي.. هيئة الحج توزع قطع الأراضي بين موظفيها

وقالت الهيئة في بيان، إنها "وزعت سندات قطع الاراضي على موظفيها باحتفالية رسمية اقيمت في جامع وحسينية بأجواء تخللها والبهجة والسرور".وأضاف البيان "بعد الجهود الإستثنائية التي بذلها رئيس للحج والعمرة الشيخ مع جميع الجهات المعنية وذات العلاقة استطاع تمليك الارض الى الهيئة وتوزيعها الى الموظفين في مبادرة غير مسبوقة من قبل".واكدت الهيئة أن "هذه المبادرة جاءت حرصا من الشيخ على أن ينعم موظفي الهيئة بوطن صغير يأوي أسرهم، وان يعيشوا تنفض عنهم غبار عناء السكن غير المستقر ومشقة الحياة، الأمر الذي تسبب بإسعاد الآلاف من الموظفين وذويهم".