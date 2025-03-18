احباط تهريب شحوم حيوانية في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية منفذ ميناء الشمالي، تمكنت من ضبط عجلة في تحتوي مادة شحوم حيوانية (ليه) بوزن (20,400) كغم، ممنوعة من الاستيراد مخبأة خلف (لحوم مجمده) معدة للتهريب".وأضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلة البراد والمواد المضبوطة إلى مركز شرطة الشمالي لغرض عرضها على المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".