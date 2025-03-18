"اطلع على الموقف المروري ببغداد قبل المغادرة".. 39 شارعا ومجسرا مزدحما

نيوز – محلي

تنشر نيوز، خارطة بحركة المرور في وابرز الشوارع المزدحمة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تضرب الازدحامات 39 شارعا ومجسرا لتمتد طوابير السيارات لمسافات طويلة.





صدر القناة مزدحمة

سريع الدورة مزدحم

مزدحم

مجسّر الأمانة مزدحم

مجسّر العلوية مزدحم

مجسّر مزدحم

مجسر قرطبة مزدحم

السنك مزدحم

الأحرار مزدحم

الجمهورية مزدحم

باب المعظم مزدحم

الصرافية مزدحم

مزدحم

الطابقين مزدحم

باتجاه مزدحم

الربيع مزدحم

صليخ مزدحم

مجسّر الشعب مزدحم

البنوك مزدحم

مزدحم

شارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحم

منطقة مزدحمة

تقاطع ميسلون مزدحم

كورنيش الاعظمية مزدحم

شارع مطار مزدحم

شارع مزدحم

شارع الجمعية مزدحم

شارع سدة العرصات مزدحم

باب المعظم مزدحم

شارع السعدون مزدحم

شارع الجوازات مزدحم

نفق الزيتون مزدحم

شارع دمشق مزدحم

شارع الأردن مزدحم

شارع الرواد مزدحم

شارع المنصور مزدحم

تقاطع براثا مزدحم

العطيفية مزدحمة

شارع 14 رمضان مزدحم

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:صدر القناة مزدحمةسريع الدورة مزدحممزدحممجسّر الأمانة مزدحممجسّر العلوية مزدحممجسّر مزدحممجسر قرطبة مزدحمالسنك مزدحمالأحرار مزدحمالجمهورية مزدحمباب المعظم مزدحمالصرافية مزدحممزدحمالطابقين مزدحمباتجاه مزدحمالربيع مزدحمصليخ مزدحممجسّر الشعب مزدحمالبنوك مزدحممزدحمشارع المشاتل باتجاه عنتر مزدحممنطقة مزدحمةتقاطع ميسلون مزدحمكورنيش الاعظمية مزدحمشارع مطار مزدحمشارع مزدحمشارع الجمعية مزدحمشارع سدة العرصات مزدحمباب المعظم مزدحمشارع السعدون مزدحمشارع الجوازات مزدحمنفق الزيتون مزدحمشارع دمشق مزدحمشارع الأردن مزدحمشارع الرواد مزدحمشارع المنصور مزدحمتقاطع براثا مزدحمالعطيفية مزدحمةشارع 14 رمضان مزدحم