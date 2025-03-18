البرد يعاود من جديد وزخات مطر رعدية تستمر للأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غدا الأربعاء سيكون على العموم صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في وتزداد شدتها في الأقسام الجبلية منها وفرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في وخاصة في الأقسام الشرقية منها (البصرة وميسان)، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون على العموم صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى معتدلة في وفرصة لزخات مطر خفيفة الشدة في تنشط الرياح في ودرجات الحرارة تنخفض على العموم بضع درجات".وتابعت ان "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في (دهوك والموصل) كذلك في خاصة في الأقسام الحدودية (الجنوبية الشرقية/ البصرة) ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات"، موضحة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا الى غائم جزئي في المنطقتين الشمالية والوسطى وغائم في مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الأقسام الشرقية الحدودية منها والرياح تنشط على فترات خاصة في الشرقية ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية".