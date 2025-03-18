شاهد بالفيديو.. معاناة أهالي بادوش

نيوز – محلي

تعاني منطقة في ، من التلوث الناتج من معمل اسمنت .

وذكر مراسل نيوز، ان "اهالي منطقة يشتكون من الانبعاثات التلوثية الناتجة من معمل سمنت الجديد".